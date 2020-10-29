29.10.2020, 12:44
В Отепя во дворе социального дома найдено тело мужчины
28 октября в Отепя во дворе социального дома нашли тело 56-летнего мужчины без внешних признаков насилия.
28 октября в Отепя во дворе социального дома нашли тело 56-летнего мужчины без внешних признаков насилия.
Для выяснения точной причины смерти тело отправили на экспертизу.
Детали случившегося проверят в ходе делопроизводства.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Количество убитых в церкви в Ницце растет
Как прощались в Москве с Ириной Скобцевой: видео
Исинбаева дала три совета, как начать заниматься спортом
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое