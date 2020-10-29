29.10.2020, 12:44

В Отепя во дворе социального дома найдено тело мужчины


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Küünal, küünla kustumine
Küünal.Foto: Argo Ingver

28 октября в Отепя во дворе социального дома нашли тело 56-летнего мужчины без внешних признаков насилия.

Для выяснения точной причины смерти тело отправили на экспертизу.

Детали случившегося проверят в ходе делопроизводства.

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