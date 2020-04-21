В Отепя пони выбежал на дорогу перед группой велосипедистов: одна женщина в больнице

20 апреля в 17:48 поступило сообщение об аварии в деревне Пакузе в волости Отепя в Валгамаа. Звонивший сообщил, что группа людей ехала по дороге на велосипедах, когда на нее выбежал пони, в результате чего часть велосипедистов упала.

Прибывшие на место медики доставили в больницу 42-летнюю женщину.

Точные обстоятельства выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.