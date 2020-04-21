21.04.2020, 08:15
В Отепя пони выбежал на дорогу перед группой велосипедистов: одна женщина в больнице(1)
Вчера в Валгамаа произошла авария с участием велосипедистов и пони.
Вчера в Валгамаа произошла авария с участием велосипедистов и пони.
20 апреля в 17:48 поступило сообщение об аварии в деревне Пакузе в волости Отепя в Валгамаа. Звонивший сообщил, что группа людей ехала по дороге на велосипедах, когда на нее выбежал пони, в результате чего часть велосипедистов упала.
Прибывшие на место медики доставили в больницу 42-летнюю женщину.
Точные обстоятельства выясняются.
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