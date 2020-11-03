В октябре столичная полиция доставила на вытрезвление 68 женщин

За октябрь сотрудники Таллиннской полиции доставили протрезвляться 586 человек: 518 мужчин и 68 женщин.
Как отмечает полиция в социальных сетях, в числе доставленных было 5 несовершеннолетних.
Правоохранители напоминают, что пристрастие к алкоголю может привести к серьезным социальным проблемам: 188 из доставленных на вытрезвление лиц не имели определенного места жительства.
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