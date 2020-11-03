03.11.2020, 19:10

В октябре столичная полиция доставила на вытрезвление 68 женщин

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В октябре столичная полиция доставила на вытрезвление 68 женщин
twitter.com/Politsei/

За октябрь сотрудники Таллиннской полиции доставили протрезвляться 586 человек: 518 мужчин и 68 женщин.

Как отмечает полиция в социальных сетях, в числе доставленных было 5 несовершеннолетних.

Правоохранители напоминают, что пристрастие к алкоголю может привести к серьезным социальным проблемам: 188 из доставленных на вытрезвление лиц не имели определенного места жительства.

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