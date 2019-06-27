27.06.2019, 10:01

В одной из ласнамяэских квартир вспыхнул пожар


rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня в 06:28 утра Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Асундузе в столичном районе Ласнамяэ.

По прибытии спасателей на место стало ясно, что речь идет о загоревшейся на плите еде. Спасатели ликвидировали опасность и проветрили помещения.

В результате случившегося никто не пострадал.

Департамент напоминает, что если вы готовите еду, то не уходите из дома и не засыпайте, а также при необходимости пользуйтесь таймером.

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