27.06.2019, 10:01
В одной из ласнамяэских квартир вспыхнул пожар
Сегодня в 06:28 утра Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Асундузе в столичном районе Ласнамяэ.
Сегодня в 06:28 утра Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Асундузе в столичном районе Ласнамяэ.
По прибытии спасателей на место стало ясно, что речь идет о загоревшейся на плите еде. Спасатели ликвидировали опасность и проветрили помещения.
В результате случившегося никто не пострадал.
Департамент напоминает, что если вы готовите еду, то не уходите из дома и не засыпайте, а также при необходимости пользуйтесь таймером.
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