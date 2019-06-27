В одной из ласнамяэских квартир вспыхнул пожар

По прибытии спасателей на место стало ясно, что речь идет о загоревшейся на плите еде. Спасатели ликвидировали опасность и проветрили помещения.

В результате случившегося никто не пострадал.

Департамент напоминает, что если вы готовите еду, то не уходите из дома и не засыпайте, а также при необходимости пользуйтесь таймером.