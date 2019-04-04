04.04.2019, 08:00
В Ныо ученик начального класса попал под машину, водитель скрылся
В среду утром в Ныо ребенок попал под машину.
В среду утром в Ныо ребенок попал под машину.
Как сообщает полиция, ДТП произошло в среду, примерно в 7:30 утра в деревне Ныо Тартуского уезда. По первоначальным данным, 8-летний ребенок получил удар от проезжающей машины. Водитель скрылся с места происшествия, его личность не установлена.
К счастью, ребенок не получил серьезных травм, ему оказали первую медпомощь на месте происшествия.
Детали происшествия устанавливаются.
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