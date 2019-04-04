В Ныо ученик начального класса попал под машину, водитель скрылся

Как сообщает полиция, ДТП произошло в среду, примерно в 7:30 утра в деревне Ныо Тартуского уезда. По первоначальным данным, 8-летний ребенок получил удар от проезжающей машины. Водитель скрылся с места происшествия, его личность не установлена.

К счастью, ребенок не получил серьезных травм, ему оказали первую медпомощь на месте происшествия.

Детали происшествия устанавливаются.