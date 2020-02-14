В Нымме сын спас из огня престарелую мать

В ночь на пятницу в столичном районе Нымме на улице Лыуна произошел пожар в двухэтажном частном доме.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1.10. Еще до прибытия пожарных в дом прибежал сын проживающей там пожилой женщины. Он вытащил 86-летнюю мать через окно. При этом мужчина получил ожоги.
Через дверь и по коридору в дом из-за огня зайти было нельзя, языки пламени уже распространились на второй этаж и чердак.
Работы по тушению пожара продолжались до пяти часов утра. Причины возгорания устанавливаются.
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