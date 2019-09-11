В Нымме скончался 16-летний мальчик. Он врезался в бетонный столб

Глава констеблей Ляэне-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Энели Эстаал поясняет: "В настоящий момент мы знаем, что мальчик находился в компании своих сверстников и употребил алкоголь. В какой-то момент он встал и быстрым шагом стал спускаться по склону. По всей видимости он потерял равновесие, и, возможно, не заметил в сумерках попавшегося на его пути бетонного столба освещения".

"Друзья вызвали пострадавшему Скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался на следующий день в больнице", - сообщила Эстаал.

"Мы имеем дело с печальным несчастным случаем, когда неблагоприятные обстоятельства совпали таким несчастным образом. Сотрудники полиции проверили обстоятельства произошедшего, и в данный момент ничто не указывает на криминал".

"Полицейские, работники местного самоуправления и социальные работники делают все, чтобы молодые люди из этой компании, а также их семьи получили бы необходимую поддержку. Выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям скончавшегося", — сказала Эстаал.