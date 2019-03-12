В Нымме поезд насмерть сбил пса

В 11:48 MTÜ Loomapäästegrupp получило вызов в Нымме: там собака попала под поезд. По словам очевидцев, собака спокойно шла в сторону приближающегося поезда, не реагировала на призывы людей, машинист не дал сигнал. Когда поезд отходил от станции, он сбил собаку, после чего ее тело оказалось на обочине. Животное скончалось на месте.

Позже удалось отыскать и хозяина погибшего животного. Он был в шоке и крайне расстроен. Выяснилось, что пса звали Лассе, его очень любили и хорошо о нем заботились.