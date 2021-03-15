В Нымме мужчина напал на молодую женщину

Поздним вечером 13 марта полиции сообщили, что в Нымме на ул. Стаадиони говоривший по-эстонски мужчина, чья личность до сих пор не установлена, напал на 19-летнюю девушку. Ей удалoсь вырваться, после чего мужчина скрылся с места происшествия.
По имеющемуся сейчас описанию, его рост примерно 190 см, стрижка "ежиком", на нем была темная куртка с капюшоном. Полицейские сейчас активно просматривают записи камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы установить, в каком направлении двигался этот мужчина и мог ли его кто-нибудь заметить.
Всех, кто стал свидетелями этого происшествия либо имеет какую-либо информацию, которая может помочь установить личность нападавшего, просим связаться с ведущим следователем Эрикой Юксар по э-почте erika.juksar@politsei.ee или номеру 53013896.
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