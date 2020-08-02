02.08.2020, 09:10
В Нымме 9-летняя девочка на велосипеде столкнулась с BMW
В субботу в Нымме произошла авария с участием велосипеда и автомобиля.
В субботу в Нымме произошла авария с участием велосипеда и автомобиля.
Вчера, 1 августа, в 20:01 произошла авария возле дома по адресу Валдеку, 108 в Таллинне. По предварительным данным, 9-летняя девочка на велосипеде ехала по тротуару и врезалась в управляемый 25-летним мужчиной автомобиль BMW 525D, который двигался задним ходом в сторону подъезда.
Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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