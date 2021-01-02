В новогоднюю ночь произошло четыре ДТП, половина из них — с участием BMW

1 января, в 1:28 произошла авария в Рапламаа, в деревне Пиргу, на 3 километре Сели-Ангерья теэ. 41-летний мужчина, находясь за рулем Nissan X-Trail, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водителя и 14-летнего мальчика, который находился в машине, доставили в больницу.

В 2:36 произошла авария в Ярвамаа, в поселке Ярва-Яани, рядом с домом по адресу Пикк, 90. 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на мопеде Aprilia RS4 50 не смог остановиться на перекрестке улиц Коеру теэ и Пикк. Водитель потерял управление и врезался в дорожное ограждение. Мужчину доставили в больницу.

В 5:10 в селе Пюйнси (волость Виймси, Харьюмаа), рядом с домом по адресу Рохунеэме тиеэ, 128 автомобиль BMW 330D врезался в дерево. 19-летний водитель потерял на скользкой дороге контроль над автомобилем, его вынесло с трассы и он врезался в дерево. Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

В 1:20 в Ряпина, рядом с домом по адресу Выыпсу, 21, 21-летняя девушка на автомобиле BMW 330D вылетела с дороги и врезалась в столб забора. Девушку доставили в больницу.

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