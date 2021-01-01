01.01.2021, 13:21

В новогоднее утро в Кохтла-Ярве мужчина ударил ножом свою сожительницу

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Foto: Anni Õnneleid

Инцидент произошел в 8:20, сообщает rus.err со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

По данным правоохранителей, 41-летний мужчина и его сожительница находились в своей квартире. Детали и причины конфликта устанавливаются.

"41-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого, все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе уголовного производства", — отметила пресс-секретарь полиции Керли Вирк.

Женщина не получила серьезных травм, медики оказали ей первую помощь на месте.

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