В новогоднее утро в Кохтла-Ярве мужчина ударил ножом свою сожительницу

Инцидент произошел в 8:20, сообщает rus.err со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
По данным правоохранителей, 41-летний мужчина и его сожительница находились в своей квартире. Детали и причины конфликта устанавливаются.
"41-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого, все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе уголовного производства", — отметила пресс-секретарь полиции Керли Вирк.
Женщина не получила серьезных травм, медики оказали ей первую помощь на месте.
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