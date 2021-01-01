В новогоднее утро в Кохтла-Ярве мужчина ударил ножом свою сожительницу

По данным правоохранителей, 41-летний мужчина и его сожительница находились в своей квартире. Детали и причины конфликта устанавливаются.

"41-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого, все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе уголовного производства", — отметила пресс-секретарь полиции Керли Вирк.

Женщина не получила серьезных травм, медики оказали ей первую помощь на месте.