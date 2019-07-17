В Норвегии погиб инструктор по дайвингу из Эстонии

По сообщению Норвежской вещательная корпорации NRK, ему было 60 с лишним лет. Врачи пытались реанимировать его, но безрезультатно. Мужчина являлся инструктором по дайвингу. он приехал в Норвегию и работал с группой эстонских туристов.

Сообщение об инциденте поступило полиции вчера около 18 часов вечера. Обстоятельства случившего выясняются. По предварительным данным, причина связана с состоянием здоровья.