17.07.2019, 13:36

В Норвегии погиб инструктор по дайвингу из Эстонии


rus.delfi.ee
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В Норвегии погиб инструктор по дайвингу из Эстонии
Sukelduja vees. Pilt on illustreeriv.Foto: Andres Putting

В расположенной в центральной части Норвегии губернии Трёнделаг при погружении в воду погиб мужчина из Эстонии.

По сообщению Норвежской вещательная корпорации NRK, ему было 60 с лишним лет. Врачи пытались реанимировать его, но безрезультатно. Мужчина являлся инструктором по дайвингу. он приехал в Норвегию и работал с группой эстонских туристов.

Сообщение об инциденте поступило полиции вчера около 18 часов вечера. Обстоятельства случившего выясняются. По предварительным данным, причина связана с состоянием здоровья.

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