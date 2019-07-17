17.07.2019, 13:36
В Норвегии погиб инструктор по дайвингу из Эстонии
В расположенной в центральной части Норвегии губернии Трёнделаг при погружении в воду погиб мужчина из Эстонии.
В расположенной в центральной части Норвегии губернии Трёнделаг при погружении в воду погиб мужчина из Эстонии.
По сообщению Норвежской вещательная корпорации NRK, ему было 60 с лишним лет. Врачи пытались реанимировать его, но безрезультатно. Мужчина являлся инструктором по дайвингу. он приехал в Норвегию и работал с группой эстонских туристов.
Сообщение об инциденте поступило полиции вчера около 18 часов вечера. Обстоятельства случившего выясняются. По предварительным данным, причина связана с состоянием здоровья.
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