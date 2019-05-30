В Нидерландах эстонец признался в совершенном в 2001 году убийстве

Во вторник вечером полиция Нидерландов задержала 46-летнего уроженца Эстонии по подозрению в участии в убийстве Коена де Нийса 22 июня 2001 года.
Мужчина сам сообщил о своей причастности к преступлению.
38-летний Коен де Нийс был застрелен 22 июня 2001 года в городе Алкмар. От полученных ранений он скончался на месте. Преступник скрылся на машине, а позже сжег ее.
Подозреваемый будет допрошен и завтра предстанет перед судьей, который примет решение о заключении под стражу на время предварительного следствия.
По данным издания Noordhollands Dagblad, де Нийс — бывший кикбоксер.
Следствие было возобновлено после появления в газете De Telegraaf информации, что наемный убийца испытывает муки совести и хочет признаться в преступлении.