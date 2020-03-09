В Нидерландах эстонец приговорен к 16 годам за убийство двадцатилетней давности

Мужчина сам сообщил о своей причастности к преступлению в мае прошлого года, когда отбывал наказание за незаконное владение оружием.

Мотивы убийства по-прежнему не ясны. Эстонец объяснил это ”личным конфликтом”, но более подробных комментариев давать не стал. По сообщению суда, это было бы тяжелой информацией для близких убитого.

Также эстонец должен выплатить близким жертвы несколько тысяч евро.

38-летний Коен де Нийс был застрелен 22 июня 2001 года в городе Алкмар. От полученных ранений он скончался на месте. Преступник скрылся на машине, а позже сжег ее.

По данным издания Noordhollands Dagblad, де Нийс — бывший кикбоксер.

Следствие было возобновлено после появления в газете De Telegraaf информации, что наемный убийца испытывает муки совести и хочет признаться в преступлении.

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