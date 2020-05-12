В Нидерландах двое эстонцев попались на магазинной краже

Мужчины 26 и 32 лет были пойманы с поличным в супермаркете Albert Heijn.

Как сообщает полиция, они пытались пронести мимо кассы продукты на сумму 20 евро. Определенного места жительства у мужчин нет. В орбиту внимания правоохранительных органов они попадали и ранее.

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