В Нидерландах двое эстонцев попались на магазинной краже

В воскресенье в Нидерландах, в столице провинции Зеландия Мидделбурге, двое мужчин из Эстонии попались на магазинной краже, сообщает местное издание HVZeeland.
Мужчины 26 и 32 лет были пойманы с поличным в супермаркете Albert Heijn.
Как сообщает полиция, они пытались пронести мимо кассы продукты на сумму 20 евро. Определенного места жительства у мужчин нет. В орбиту внимания правоохранительных органов они попадали и ранее.
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