12.05.2020, 12:30

В Нидерландах двое эстонцев попались на магазинной краже

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В Нидерландах двое эстонцев попались на магазинной краже
Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

В воскресенье в Нидерландах, в столице провинции Зеландия Мидделбурге, двое мужчин из Эстонии попались на магазинной краже, сообщает местное издание HVZeeland.

Мужчины 26 и 32 лет были пойманы с поличным в супермаркете Albert Heijn.

Как сообщает полиция, они пытались пронести мимо кассы продукты на сумму 20 евро. Определенного места жительства у мужчин нет. В орбиту внимания правоохранительных органов они попадали и ранее.

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