23.12.2019, 18:30
В недавно открытую в Ноблесснере галерею проникли вандалы и испортили экспонаты(1)
В ночь на субботу неизвестные проникли в художественный центр Kai, который недавно открыли в столичном квартале Ноблесснер Ольга Темникова и Индрек Казела. Вандалы испортили находившиеся там экспонаты.
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