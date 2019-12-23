23.12.2019, 18:30

В недавно открытую в Ноблесснере галерею проникли вандалы и испортили экспонаты

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Galerii: 3 pilti
Kai kunstikeskus Foto: Priit Simson

В ночь на субботу неизвестные проникли в художественный центр Kai, который недавно открыли в столичном квартале Ноблесснер Ольга Темникова и Индрек Казела. Вандалы испортили находившиеся там экспонаты.

Полиция сообщила Delfi, что первоначальная сумма ущерба составляет 26 000 eвро.

При этом Индрек Казела, один из владельцев галереи, рассказал, что ни одно произведение искусства не было украдено.

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