В недавно открытую в Ноблесснере галерею проникли вандалы и испортили экспонаты

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В ночь на субботу неизвестные проникли в художественный центр Kai, который недавно открыли в столичном квартале Ноблесснер Ольга Темникова и Индрек Казела. Вандалы испортили находившиеся там экспонаты.