В наушниках и капюшоном на глазах: юный велосипедист врезался на переезде в поезд и чудом не погиб

От полученного удара велосипедиста отбросило примерно на 15 метров. С травмами молодой человек был доставлен в больницу. Несмотря на то, что теперь ему придется провести какое-то время на больничной койке, травмы оказались неопасными для жизни.

Сотрудник Тартуского отделения полиции Сийм Линнард рассказал, что, по имеющейся информации, 17-летний юноша проехал между ограждением из труб, мимо инфотабличек, не воспринимая окружающее: он был в наушниках, а на глаза натянут капюшон. Ехал прямо в направлении двигающегося локомотива.

"Хотя машинист дал внезапно появившемуся на переезде молодому человеку сигнал и применил экстренное торможение, быстро остановить тяжелую машину не удалось, и молодой человек получил от локомотива удар", - описал произошедшее Линнард. От удара юношу подбросило вверх, он пролетел несколько метров. Вскоре на место прибыли медики и доставили пострадавшего в больницу.

Линнард еще раз повторил прописные истины, которым учат еще в начальной школе. Приближаясь к железнодорожному переезду нужно быть внимательным: прислушаться, визуально убедиться в отсутствии поезда и только затем, посматривая направо и налево, пересекать пути.

"К сожалению, ежедневно мы наблюдаем обратное: пешеходы и велосипедисты едут с наушниками на голове, не слыша, что происходит вокруг", - добавил полицейский.

По иронии судьбы, инфотаблички и знаки на переезде как раз и запрещали его пересекать на велосипеде и с наушниками на голове.

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