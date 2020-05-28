28.05.2020, 15:05

В Нарвском отделении полиции ждет своего хозяина найденная сумка с кошельком

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В Нарвском отделении полиции ждет своего хозяина найденная сумка с кошельком
PPA

В Нарвском отделении полиции ждёт своего хозяина найденная сумка с кошельком.

Полиция просит отозваться хозяина, изображенных на фотографиях вещей, позвонив по телефону 35 76121 или написав по адресу электронной почты veera.blinova@politsei.ee

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