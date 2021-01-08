В четверг в Нарве женщина ударила ножом своего сожителя, полиция задержала подозреваемую, передает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
7 января нарвская полиция получила вызов в одну из квартир дома по улице Герасимова, где 33-летняя женщина ударила ножом своего сожителя.
Полиция задержала подозреваемую.
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