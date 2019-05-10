10.05.2019, 15:20

В Нарве задержали стрелявшего из окна мужчину


rus.delfi.ee
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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома, пишет rus.err.ee.

По сообщению Идаской префектуры, был задержан 35-летний мужчина, совершивший несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

По данным властей, он стрелял из окна многоквартирного дома на улице Раквере.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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