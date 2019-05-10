В Нарве задержали стрелявшего из окна мужчину

По сообщению Идаской префектуры, был задержан 35-летний мужчина, совершивший несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

По данным властей, он стрелял из окна многоквартирного дома на улице Раквере.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.