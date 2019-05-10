10.05.2019, 15:20
В Нарве задержали стрелявшего из окна мужчину
В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома, пишет rus.err.ee.
В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома, пишет rus.err.ee.
По сообщению Идаской префектуры, был задержан 35-летний мужчина, совершивший несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
По данным властей, он стрелял из окна многоквартирного дома на улице Раквере.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.
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