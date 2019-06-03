03.06.2019, 11:17
В Нарве в пожаре погиб пожилой человек
В ночь с воскресенья на понедельник в Нарве загорелась крыша здания на улице Мурака. Позже на месте пожара нашли труп человека.
В ночь с воскресенья на понедельник в Нарве загорелась крыша здания на улице Мурака. Позже на месте пожара нашли труп человека.
Минувшей ночью, в 00.37, спасателям сообщили о пожаре на улице Мурака, где открытое пламя объяло крышу дома.
В ходе тушения пожара в доме был найден труп 67-летнего мужчины.
Пожар ликвидировали в 2.30. Причины пожара выясняются.
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