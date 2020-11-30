В Нарве у мужчины отобрали собаку. Злоумышленники использовали перцовый газ

На улице Харидузе ударили 49-летнего мужчину. Вдобавок ему в лицо распылили перцовый газ и забрали его собаку.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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