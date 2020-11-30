30.11.2020, 17:31
В Нарве у мужчины отобрали собаку. Злоумышленники использовали перцовый газ(1)
29 ноября полиция начала уголовное делопроизводство по факту инцидента в Нарве.
29 ноября полиция начала уголовное делопроизводство по факту инцидента в Нарве.
На улице Харидузе ударили 49-летнего мужчину. Вдобавок ему в лицо распылили перцовый газ и забрали его собаку.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Малышева назвала месяц, когда закончится эпидемия COVID
«У него украли почти все»: Диего Марадона умер в бедности