30.11.2020, 17:31

В Нарве у мужчины отобрали собаку. Злоумышленники использовали перцовый газ

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EST 86
Projekt Käpp ja Käsi
Foto on illustratiivneFoto: Priit Simson

29 ноября полиция начала уголовное делопроизводство по факту инцидента в Нарве.

На улице Харидузе ударили 49-летнего мужчину. Вдобавок ему в лицо распылили перцовый газ и забрали его собаку.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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