30.11.2020, 17:31
В Нарве у мужчины отобрали собаку. Злоумышленники использовали перцовый газ(7)
29 ноября полиция начала уголовное делопроизводство по факту инцидента в Нарве.
29 ноября полиция начала уголовное делопроизводство по факту инцидента в Нарве.
На улице Харидузе ударили 49-летнего мужчину. Вдобавок ему в лицо распылили перцовый газ и забрали его собаку.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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