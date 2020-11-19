19.11.2020, 14:58
В Нарве сын угрожал матери поджечь ее квартиру
18 ноября в полицию сообщили об угрозах в Нарве.
18 ноября в полицию сообщили об угрозах в Нарве.
На улице Ору 40-летний мужчина угрожал своей матери, что подожжет ее квартиру.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
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