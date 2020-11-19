19.11.2020, 14:58

В Нарве сын угрожал матери поджечь ее квартиру


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Alarmsõidukid
Pilt on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

18 ноября в полицию сообщили об угрозах в Нарве.

На улице Ору 40-летний мужчина угрожал своей матери, что подожжет ее квартиру.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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