В Нарве суд приговорил двух человек к семи годам тюрьмы за торговлю людьми

Овсепян и Дементиева проведут за решеткой семь лет, а дополнительным наказанием для Овсепяна станет высылка из Эстонии и 10-летний запрет на въезд в Эстонию, поскольку у него отсутствует правовое основание не пребывание в стране.

Овсепян и Дементиева привлекали потерпевших на работу в Финляндию, утверждая, что это официальная работа, которая заключается в приеме товара, упаковке и деятельности на складе. За две недели работы обещали платить 700 евро, также работодатель должен был обеспечить жильем и едой. На самом же деле к потерпевшим применяли насилие и их заставляли воровать из различных магазинов до тех пор, пока финская полиция их не задерживала и не высылала обратно в Эстонию.

Также потерпевших заставляли выполнять задания, которые им были не по душе. Им и членам их семей угрожали применением насилия. Транспортировку украденного товара в Эстонию и его дальнейшую доставку на территорию Российской Федерации организовали с целью получения материальной выгоды Дементиева и Овсепян.