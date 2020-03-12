В Нарве разбилась насмерть 12-летняя девочка. Прокуратура прокомментировала инцидент

Как сообщила RusDelfi пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, девочка находилась на вышке одна.

"На сегодняшний день установлено, что девочка находилась на смотровой платформе одна. Признаков насильственной смерти на данный момент не установлено", — сказала Филиппова и добавила, что все обстоятельства данного происшествия выяснятся в ходе уголовного производства.

Также, по словам представителя прокуратуры, отсутствуют признаки того, что причиной происшествия могло быть техническое состояние смотровой платформы. "Во время проведения следственных действий полиция убедилась в том, что установленные ограничения безопасны и нахождение на платформе не представляет опасности", — отметила пресс-секретарь.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в издании "Виру Проспект".

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