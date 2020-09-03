03.09.2020, 07:24

В Нарве пьяный мопедист столкнулся с грузовиком, пострадали два человека


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Modex19- rahvusvaheline päästeõppus Saaremaal
Foto on illustratiivne.Foto: Irina Mägi

В Нарве пьяный водитель на своем мопеде врезался в грузовик.

ДТП произошло вчера после полудня в 12:56 на перекрестке улиц Кересе и Креэнхольми, где 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на мопеде Romet Motors GY выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком Volkswagen LT 40D, которым управлял 49-летний мужчина.

Водителя и пассажира мопеда, 32-летнего мужчину, доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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