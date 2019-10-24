В Нарве пьяный латвиец угрожал ножом прохожему. Иностранца задержали благодаря звонку 16-летней нарвитянки

"Вчера вечером в Центр тревоги и поступил звонок от 16-летней девушки, которая увидела, как на автобусной остановке у Петровской площади на улице Пушкина 50-летний мужчина напал на другого неизвестного мужчину и угрожал ему ножом. Большое спасибо девушке, которая не растерялась в опасной ситуации и сообщила о происшествии полиции", — сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс. "В ситуации, когда кому-то требуется помощь или вы стали свидетелем происшествия, звонок на 112 — это самое правильное решение".

Прибывшие на место за считанные минуты полицейские задержали агрессивного гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции. "Вызовы, связанные с применением оружия, в том числе пневматического оружия, а также, например, ножей, являются для полиции самыми приоритетными, так как в таких ситуациях требуется как можно быстрее обеспечить безопасность окружающих," — пояснила Татьяна Пресс.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство по статье о грубом нарушении общественного порядка. По имеющейся сейчас информации, пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе номер 20. Полиция просит как пострадавшего, так и других возможных свидетелей этого происшествия, связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 53068031 или 112.