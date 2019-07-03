В Нарве пропала женщина: полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны

Ее мобильный телефон выключен и близкие не могут с ней связаться уже несколько дней. Она может находиться в Нарве.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми женщины, собрали разную информацию о местах, где она может находиться, и проверили разные адреса, но местонахождение Татьяны пока установить не удалось.

Ее рост 164 см, она стройного телосложения. У Татьяны короткие светлые волосы.

Всех, кто видел Татьяну в последние дни или знает, где она может находиться, просьба связаться со следователем Нарвского отдела полиции по телефону 5196 7060 или по номеру 112.