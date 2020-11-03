В Нарве попал в аварию учебный автомобиль: инструктор в больнице

ДТП произошло 2 ноября в 12:53 возле Таллинна мнт, 63, где 56-летняя женщина на легковом автомобиле Honda Civic врезалась сзади в легковой автомобиль Toyota Yaris, который остановился, чтобы уступить дорогу выезжающему с остановки автобусу. Автомобилем Toyota Yaris в рамках курса обучения вождению управляла 36-летняя женщина.

Инструктор Toyota Yaris — 56-летняя женщина — была доставлена в Нарвскую больницу для проверки.