03.11.2020, 07:22
В Нарве попал в аварию учебный автомобиль: инструктор в больнице
В Нарве попал в аварию учебный автомобиль.
В Нарве попал в аварию учебный автомобиль.
ДТП произошло 2 ноября в 12:53 возле Таллинна мнт, 63, где 56-летняя женщина на легковом автомобиле Honda Civic врезалась сзади в легковой автомобиль Toyota Yaris, который остановился, чтобы уступить дорогу выезжающему с остановки автобусу. Автомобилем Toyota Yaris в рамках курса обучения вождению управляла 36-летняя женщина.
Инструктор Toyota Yaris — 56-летняя женщина — была доставлена в Нарвскую больницу для проверки.
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