В Нарве полиция задержала пьяного водителя автобуса Atko

Жители Нарвы сообщили в полицию о водителе городского автобуса Атко, от которого исходил настолько сильный запах алкоголя, что даже не было сомнений в том, что он пьяный.

Проверка водителя автобуса показала, что алкоголя в его крови превышает допустимый уровень при управлении транспортным средством.

Полиция сняла водителя с рейса и составила протокол о проступке.