28.12.2019, 20:31

В Нарве полиция задержала пьяного водителя автобуса Atko

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В Нарве полиция задержала пьяного водителя автобуса Atko
PPA foto

Полиция задержала в Нарве пьяного водителя ATKO.

Жители Нарвы сообщили в полицию о водителе городского автобуса Атко, от которого исходил настолько сильный запах алкоголя, что даже не было сомнений в том, что он пьяный.

Проверка водителя автобуса показала, что алкоголя в его крови превышает допустимый уровень при управлении транспортным средством.

Полиция сняла водителя с рейса и составила протокол о проступке.

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