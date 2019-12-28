В Нарве полиция задержала пьяного водителя автобуса Atko

Полиция задержала в Нарве пьяного водителя ATKO.
Жители Нарвы сообщили в полицию о водителе городского автобуса Атко, от которого исходил настолько сильный запах алкоголя, что даже не было сомнений в том, что он пьяный.
Проверка водителя автобуса показала, что алкоголя в его крови превышает допустимый уровень при управлении транспортным средством.
Полиция сняла водителя с рейса и составила протокол о проступке.
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