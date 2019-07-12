12.07.2019, 16:32
В Нарве подростки пытались угнать "Ладу"
Вчера в полицию сообщили, что компания из пяти подростков пыталась угнать стоявший в Нарве на улице Пушкина автомобиль "Лада".
Вчера в полицию сообщили, что компания из пяти подростков пыталась угнать стоявший в Нарве на улице Пушкина автомобиль "Лада".
Полиция быстро прибыла на место происшествия, и увидев блюстителей порядка, молодые люди бросились бежать.
Полиция задержала одного из них, 14-летнего мальчика, которого передали опекуну.
Начато уголовное производство.
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