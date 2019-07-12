12.07.2019, 16:32

В Нарве подростки пытались угнать "Ладу"


rus.delfi.ee
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Vanad vene autod Viljandi laululaval
Foto on illustreerivFoto: Kenno Soo

Вчера в полицию сообщили, что компания из пяти подростков пыталась угнать стоявший в Нарве на улице Пушкина автомобиль "Лада".

Полиция быстро прибыла на место происшествия, и увидев блюстителей порядка, молодые люди бросились бежать.

Полиция задержала одного из них, 14-летнего мальчика, которого передали опекуну.

Начато уголовное производство.

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