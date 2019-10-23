В Нарве орудуют бензиновые воришки: полиция ищет пострадавших

Нарвское отделение полиции сообщило на своей странице в социальных сетях, что им удалось задержать нескольких преступников, которые сливали топливо из бензобаков. Теперь они ищут пострадавших автовладельцев.
"Вчера утром мы узнали из одной местной группы Фейсбука о том, что в районе улицы Раху, 14 по утрам чувствуется запах топлива и некоторые пробки бензобаков повреждены. Сегодня ночью старший смены Сильвер со своей командой задержали в том районе группу воришек, — пишут полицейские.
- К сожалению, это не первый раз, когда мы задерживаем преступников, но понятия не имеем, кто пострадал от их действий. При этом на Фейсбуке порой ведутся бурные обсуждения.
Настоятельно рекомендуем сообщать нам о происходящих нарушениях. Как в виде официальных заявлений, так и в виде намеков напрямую в Messenger Фейсбука. Помогите нам помочь Вам!"
Телефон Нарвского отделения полиции — 3576175, э-почта ida@politsei.ee.
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Британские ученые заявили, что мы живем в самую счастливую эпоху
Стали известны подробности убийства девушки при продаже авто
«Ничего не предвещало»: причины бойни чеченцев под Ростовом