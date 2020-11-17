В Нарве нашли тайник с наркотиками на 500 000 доз, обвиняемому грозит пожизненное

Вируская Окружная Прокуратура отправила в суд криминальное дело, в котором обвиняет двух человек в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. По обвинению, один из обвиняемых действовал с целью получения крупной финансовой выгоды. Обнаруженных в ходе обыска наркотических веществ хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.
Согласно обвинению, 34-летний мужчина неоднократно приобретал различные наркотические вещества для их дальнейшей реализации и получения большой финансовой выгоды, и хранил их в своем гаражном боксе в Нарве до тех пор, пока они не были обнаружены и изъяты во время обыска в конце мая этого года.
Всего у мужчины было обнаружено около 120 000 таблеток МДМА (экстази), около 2 килограмм кристального МДМА и около 70 килограмм жидкого амфетамина. Такого количества хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.
Мужчина был задержан в конце мая этого года, в день, когда во время предварительного расследования он должен был передать примерно 5000 таблеток экстази неопознанному лицу, но ему не удалось передать таблетки самому, и это сделал второй обвиняемый по его просьбе.
По словам прокурора Вируской Окружной Прокуратуры Мари Луук, в данном случае полиция вновь проделала очень хорошую работу и не допустила попадания на улицы большого количества наркотиков. ”Также нельзя считать менее важным то, что конфискация такого количества наркотиков наносит значительный ущерб лицам, причастных к незаконному обращению с наркотиками. Изъятие веществ лишило преступников криминального дохода”, — сказала Луук.
Руководитель службы по борьбы с наркопреступлениями и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрий Кабанов доволен тем, что улицы стали от наркотиков немного чище. ”Печально признавать, что в Вирумаа находится в обороте такое большое количество наркотических веществ, и это признак того, что спрос на них еще высок. Пресечение преступлений против здоровья населения — это победа для нас во всех смыслах. Грядущий судебный процесс может стать хорошим сигналом как для мелких, так и более крупных наркодилеров — борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из основных целей полиции, а наказания за незаконное обращение наркотиков очень суровые”, — сказал Кабанов.
34-летнему мужчине было выдвинуто обвинение в неоднократном незаконном хранении наркотических веществ в крупных размерах в группе лиц, с целью получения крупной финансовой выгоды. Наказание за такое деяние составляет от шести до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Второй обвиняемый обвиняется в незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере, что карается лишением свободы от трех до пятнадцати лет.
Полиция напоминает, что если вы стали свидетелем продажи наркотиков или вам известно об их незаконном хранении, об этом необходимо сообщить либо по электронной почте ida.narkovihje@politsei.ee , либо по телефону 337 2345.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Провинциальная красавица: как выглядит жена Артема Дзюбы
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Аршавин назвал Турцию фаворитом в матче Лиги Наций с Россией