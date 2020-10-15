15.10.2020, 08:27
В Нарве на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину
Вчера в Нарве пожилой мужчина попал под машину.
Вчера в Нарве пожилой мужчина попал под машину.
Авария произошла в 10:50 по адресу Йыэсуу, 91, где 61-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Astra на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 79-летнего мужчину.
Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
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