15.10.2020, 08:27

В Нарве на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину


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Alarmsõidukid
Pilt on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

Вчера в Нарве пожилой мужчина попал под машину.

Авария произошла в 10:50 по адресу Йыэсуу, 91, где 61-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Astra на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 79-летнего мужчину.

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

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