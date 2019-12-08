В Нарве на пешеходном переходе сбили мужчину

51-летний мужчина на автомобиле Renault Megane Scenic наехал на пересекавшего дорогу по пешеходному переходу пешехода, 37-летнего мужчину. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

По всей Эстонии за минувшие сутки задержали 19 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.