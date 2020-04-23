В Нарве мужчина с ножом украл из магазина продукты. Грабитель приговорен к тюремному заключению

25 января в 19:17 в магазине на улице Раквере 33-летний житель Нарвы украл продукты, в том числе мясо, конфеты и кофе, на сумму примерно в 20 евро и убежал. За ним последовал сотрудник магазина и пытался задержать вора. Tот отказался вернуть украденное и стал угрожать сотруднику ножом и причинением физических повреждений, а затем скрылся, так как на место происшествия прибыли свидетели. 33-летний мужчина был задержан прибывшим на место патрулем недалеко от места происшествия и доставлен в отделение полиции.

„Подозреваемый был быстро задержан благодаря действиям сотрудника магазина, записям видеокамеры, по которым была установлена внешность подозреваемого, и благодаря находившимся рядом людям, которые не оставили человека в беде и сразу сообщили о происшествии на номер 112", — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

На время предварительного заключения подозреваемый находился по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда под стражей.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, мужчине было предъявлено обвинение в разбое, так как он украл товар, угрожая ножом.

"Предыдущие наказания этого мужчины не оказали на него дисциплинарного воздействия и не мотивировали его вести себя законно", — пояснила прокурор Лаур.

Капитан полиции Сергей Масленников добавил, что мужчина и ранее отбывал наказание за применение насилия. „В этот раз совершенный разбой закончился без причинения физических повреждений, но человека, для которого продукты важнее жизни и здоровья сограждан, следует отделить от общества, чтобы он задумался над своими поступками", — сказал Масленников.

15 апреля Вируский уездный суд в порядке согласительного производства признал 33-летнего мужчину виновным и назначил ему в качестве наказания три года и шесть месяцев тюремного заключения, из которых восемь месяцев ему придется отбыть сразу. Остальное наказание останется условным, если он не совершит в течение четырехлетнего испытательного срока нового преступления и будет выполнять все требования по проверке его поведения. Решение суда еще не вступило в силу.