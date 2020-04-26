26.04.2020, 21:56

В Нарве каждого четвертого пьяного водителя задерживают благодаря звонку в полицию


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Narva
Alkomeetrisse puhumine.Foto: Ilmar Saabas

За последние шесть недель на территории ответственности Нарвского отделения полиции было задержано 50 нетрезвых водителей, против 30 из них было начато уголовное преследование.

По мнению полиции, сейчас это очень серьезная социальная проблема, также у правоохранителей возникает много вопросов к близким родственникам таких водителей, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".

"К сожалению, как показывает практика, домочадцы или близкие таких водителей их не останавливают или как-то не способствуют тому, чтобы избежать подобных нарушений. Нередко с их молчаливого согласия они садятся за руль нетрезвые", — рассказал старший следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

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