В Нарве каждого четвертого пьяного водителя задерживают благодаря звонку в полицию

По мнению полиции, сейчас это очень серьезная социальная проблема, также у правоохранителей возникает много вопросов к близким родственникам таких водителей, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".
"К сожалению, как показывает практика, домочадцы или близкие таких водителей их не останавливают или как-то не способствуют тому, чтобы избежать подобных нарушений. Нередко с их молчаливого согласия они садятся за руль нетрезвые", — рассказал старший следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.
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